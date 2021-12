’Versoepel eisen bij GGD’

Mijn dochter is vierdejaars hbo-verpleegkunde student en is via school gevraagd door de GGD om mee te helpen te vaccineren. Dit alles tegen een zeer aantrekkelijk bruto uur salaris. Klinkt goed voor beide kanten. Maar ja, de GGD eist dat je minimaal drie dagen per week beschikbaar bent, waarvan één in het weekend. Hbo-v studenten zijn nu bezig met hun eindstages van minimaal 32 uur per week. Het is vrijwel onmogelijk om dit te combineren met drie dagen werken voor de GGD. Waarom kan een of twee dagen niet? De GGD zit toch te springen om hulp? Mijn dochter zou wel willen. Haar stagevergoeding in het ziekenhuis is per maand minder dan een dagje prikken voor de GGD.

G. van Es, Velserbroek