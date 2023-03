’Klaas Knot faalt als DNB-baas’

De bankencrisis is veel te lang het resultaat geweest van kunstmatig lage rentetarieven. Zo is DNB gewend geraakt om geld vrij te maken en langlopende obligaties te kopen. Het was te voorzien dat de rente wel moest gaan stijgen omdat de inflatie, aangewakkerd door het vigerende beleid van de ECB, gierend uit de hand liep. Knot spoorde zelf bij de ECB de renteverhoging aan, maar vergat daarbij zijn belangrijkste taak voor DNB: risicobeheer. Waar Knot de pensioenfondsen ten onrechte afknijpt met absurde risico werende eisen (een pensioenfonds loopt nu eenmaal niet dezelfde risico’s als een bank), heeft hij in dat opzicht zijn belangrijkste taak voor DNB veronachtzaamd.

Het gevolg zijn zware verliezen op de langlopende obligaties, met als gevolg een fors negatief saldo bij DNB. En nu roept Knot om bezuinigingen of belastingverhogingen. Knot heeft bewezen zich overal (politiek) mee te willen bemoeien maar heeft,waarvoor hij wél is ingehuurd, hopeloos gefaald. Door door zijn nalatigheid zit DNB nu opgezadeld met een enorme schuld. Hier kan en mag maar één reactie op volgen en dat is voor Knot een functie elders.

C.H. Zuidema, Angeren