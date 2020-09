’Ik voel mij een gevaar voor de samenleving’

„Een uur lang belde ik met een ontzettend vriendelijke en begripvolle dame van de GGD terwijl ik eigenlijk een online-college had moeten volgen. Hoewel deze dame geduldig al mijn vragen beantwoorde over de isolatieperiode en hoe het nu verder moest met mijn gezin (die de komende dagen ook allemaal positief werden bevonden), bleef er vooral veel onzekerheid bestaan. Want ik ben nu dan wel officieel een gevaar voor mijn medemens, maar wanneer dat ophoudt en hoe groot dat gevaar is bleek niemand echt te weten. Er werd overleg gepleegd met een arts en een corona-verpleegkundige van de GGD, maar elk van mijn gezinsleden kreeg een ander verhaal te horen. Zo was ik met mijn voorhoofdsholteontsteking nog wel besmettelijk, maar mijn zus met enkel een verstopte neus niet: vastzittend slijm verspreidt ten slotte niets. Mijn vader zijn hoest was post-viraal en dus ook niet meer besmettelijk, maar mijn moeder haar droge hoest was toch echt nog een actieve corona-klacht en dus nog wel besmettelijk.

De eindstand? Pa en zus mogen uit isolatie, ma en ik nog niet. Een telefoontje naar de huisarts later bleek deze zekerheid een grote illusie, en moest ineens toch het hele gezin weer in isolatie. De huisarts had overlegd met de GGD, en aangezien ma en ik nog besmettelijk waren zouden pa en zus nog risico lopen op herbesmetting en dus ook anderen nog kunnen besmetten. Het hele gezin moest plotsklaps weer het huis in en er moest weer iemand opgetrommeld worden om boodschappen voor ons te doen!

Waar ik dacht van de onzekerheid af te zijn na de uitslag van mijn Corona-test te hebben ontvangen, blijkt de chaos en onzekerheid alleen maar toegenomen te zijn. Sterker nog, ik ben liever nog een week flink ziek en benauwd dan deze onzekerheid nog langer te ervaren. Ik wordt tot gevaar voor de samenleving bestempeld en voel me dat ook (en zal het waarschijnlijk ook minstens zijn geweest), maar ik blijk nergens terecht te kunnen voor antwoord op mijn vragen. Bovendien doen de protocollen sterk denken aan nattevingerwerk. Er lijkt geen einde te komen aan mijn gevaar-voor-de-samenleving-zijn...

Wat dat betreft begrijp ik al die BN’ers die #nietmeermeedoen wel, maar of dat de oplossing is?”

Nobilée van den Bos