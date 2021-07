Column: nieuwe aanpak van de belastingoorlog tussen landen nodig

Vorige week verschenen er in de internationale media enthousiaste berichten over de steun van 130 belangrijke landen voor nieuwe internationale belastingregels voor het zwaarder belasten van multinationals. Onder leiding van de OESO zijn deze landen het eens geworden over een mondiaal minimumtarief voor de winstbelasting van 15 procent. De nieuwe regels zijn hard nodig om ervoor te zorgen dat deze mondiale bedrijven meer belasting gaan betalen.