Hidjab-campagne is aanval op vrijheid

De Raad van Europa, de belangrijkste organisatie voor mensenrechten en democratie op ons continent (niet te verwarren met de Raad van de EU), lanceerde een campagne die de orthodoxe islamitische vrouwenbedekking promoot. In de filmpjes krijgt een vrouw met ’bloot’ hoofd een hidjab (hoofddoek) om die het haar en de hals volledig bedekt. ’Schoonheid is diversiteit zoals vrijheid in de hidjab zit’ luidt de bijbehorende tekst. ’Vier de diversiteit, respecteer de hidjab’, is de opdracht. De logo’s van de Raad en de Europese Unie zijn in beeld.