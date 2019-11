Ombudsman: Van oneervol naar eervol ontslag

Daarom meldt hij zich bij de Veteranenombudsman. Medewerker Marianne onderzoekt zijn dossier zorgvuldig. Wat blijkt, zijn PTSS en behandeling bij de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg zijn helemaal niet meegenomen in het besluit om Rick te ontslaan! Marianne vraagt het ministerie van Defensie om nogmaals naar de reden van zijn ontslag te kijken. Het duurt even maar Marianne blijft er achteraan zitten. Uiteindelijk komt er positief nieuws. Het oneervol ontslag wordt gewijzigd in eervol ontslag wegens ongeschiktheid. Voor Rick valt hiermee een last van zijn schouders.

Meerdere jonge veteranen lieten de Veteranenombudsman de afgelopen jaren weten dat zij na een missie in de problemen kwamen. En daardoor onder andere drugs gebruikten als uitvlucht. De Militaire Geestelijke Gezondheidszorg had een aantal van hen al in het vizier bij hun ontslag. Ik vind dat zorgvuldiger moet worden omgesprongen met deze veteranen in actieve dienst. Zij worden nu gedwongen oneervol ontslagen. Dat er strikte regels zijn is te begrijpen. Maar het gebruik van drugs kan veroorzaakt worden door traumatische ervaringen tijdens een missie. Er moet daarom eerst worden gekeken hoe dat zit of iemand geholpen kan worden en met welke voorzieningen. Pas dan moeten vervolgstappen worden genomen.

Het wringt bij veteranen dat Defensie in dit soort zaken individuele omstandigheden geen plek geeft bij het bepalen van het ontslag. Veteranen hebben soms met gevaar voor eigen leven een belangrijke taak vervuld voor Nederland. En ondanks dat de meeste veteranen met een schat aan ervaring terugkomen, blijft voor een deel van hen de missie niet zonder consequenties. Zeker als er sprake is van fysieke en/of psychische wonden. Het is goed te zien dat Defensie het zerotolerance drugsbeleid mede namens signalen van de Veteranenombudsman nu onder de loep neemt. Hart voor veteranen. Daar draait het om voor de Veteranenombudsman!

*gefingeerde naam