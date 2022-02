Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Marie de Vries, masterstudente ’Scheld studenten hun leenstelselschulden kwijt’

Door Onze redactie

In 2014 zien studenten de ellende al aankomen en protesteren op de publieke tribune van de Tweede Kamer tijdens het debat over het leenstelsel. Een jaar later zou het toch worden ingevoerd. Ⓒ Dirk Hol

Is €1000 een rechtvaardige tegemoetkoming voor studenten die zich tijdens het leenstelsel in de schulden hebben gestoken? De Eerste Kamer stemt deze dinsdag over een motie tegen dit coalitieplan. Marie de Vries: „Dit gaat niet over haal- en betaalbaar, maar over recht en onrecht.”