In het Vizier Belangrijke lessen in een jaar vol oorlog

Door Mischa van Diepen

Een jaar vol oorlog was voor mij ook een jaar vol lessen. In de hoogste versnelling moest ik soms handelen tijdens de zes reportagereizen die ik sinds 24 februari vorig jaar naar Oekraïne maakte. Maar een van de belangrijkste lessen was best een open deur: als het even kan, vraag dan een telefoonnummer.