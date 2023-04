Brief 2 ’Grote bezwaren tegen pensioenwet’

Nu weer zijn er problemen met een pensioenuitkering ineens van 10%. Ten allen tijde moet worden voorkomen dat dit stelsel ten koste van tijd er doorheen gedrukt gaat worden. Er is dan geen weg meer terug. Ook kleven er grote bezwaren aan de nieuwe wet, want het is nog steeds niet duidelijk wat de consequenties van het nieuwe pensiuoenstelsel zijn op de lange termijn. De politiek moet een afweging maken tussen het oude en het nieuwe stelsel. Het lijkt mij niet moeilijk om alles bij het oude te laten, omdat wij pretenderen het beste pensioenstelsel ter wereld te hebben. Bovendien zijn de kosten van invoering beschamend hoog en kun je je afvragen hoeveel er aan de strijkstok blijft hangen voor de rijksoverheid zelf. Niet doen dus.

Rob Tamerius, Numansdorp

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: