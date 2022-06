’Jetten vertelt niet het eerlijke verhaal’

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie verkeert nog in de ontkenningsfase als hij beweert dat het einde van import van gas en olie uit Rusland ons niet zal raken. Nee, nu misschien nog niet, maar het eerlijke verhaal is dat als de winter aanbreekt en onze voorraden niet op peil zijn we toch weer bij de loyale Groningers moeten aankloppen. Natuurlijk zullen wij financiële offers moeten brengen, maar spreek dat dan ook uit! Wees open en eerlijk! De Russische bevolking heeft ervaring met lijden. Laten we hopen dat de 27 EU landen en hun inwoners ook tegen een stootje kunnen en straks niet de massaal de straat op gaan, want dan heeft Poetin alsnog zijn zin!

Bas Overmars, Amsterdam