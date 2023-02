’Toeslagenouders opnieuw dupe van bureaucratie’

En de staatssecretaris Aukje de Vries blijft ondanks deze wantoestanden met droge ogen beweren dat de slachtoffers niet in 2027 volledig gecompenseerd zijn, maar uiterlijk in 2025! Zij tekent hiermee haar politieke doodvonnis, want de werknemers hebben er geen enkel vertrouwen in en worden van het kastje naar de muur gestuurd. En de directeur staat er bij en kijkt er naar en draagt bij aan deze farce. Triest, de slachtoffers van deze affaire worden nogmaals vermalen door de bureaucratie. Het is een kwestie van tijd dat de staatssecretaris haar biezen kan pakken!

Bas Overmars,

Amsterdam