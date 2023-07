Brief 1 ’Suriname heeft genoeg gehad’

In 1975 werd Suriname onafhankelijk van Nederland, waarbij bepaald werd dat de financiële schuld van Suriname geheel zou vervallen en het land bovendien 3 miljard gulden zou ontvangen aan ontwikkelingshulp, uit te betalen in een termijn van 10 à 15 jaar.

Ondertussen zijn er door ons land ook excuses gemaakt voor het slavernijverleden. Maar als het aan het Surinaamse staatshoofd ligt blijft het daar niet bij. Santokhi verwacht méér dan excuses voor het slavernijverleden.En te verwachten is dat daar in een later stadium ook nog eens het koloniale verleden wordt bijgehaald.

Rutte heeft al te kennen gegeven totaal geen voornemen te hebben om nog meer geld uit te trekken. Terecht natuurlijk. We hebben al wel genoeg gedaan en het wordt tijd dat Suriname eens 'zijn eigen broek weet op te houden'. Genoeg is genoeg!

Jan Muijs, Tilburg

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: