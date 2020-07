’Historisch slecht EU-akkoord’

Premier Rutte heeft zijn huid duur verkocht, wist er nog wat financiëel voordeel voor ons land uit te slepen en verwierf ook nog eens de bijnaam Mr. No. President Macron sprak van een historisch akkoord.

Maar het is eerder een historisch slecht akkoord, waarbij de zuidelijke landen, die zowat alles aan hun laars lappen, belangrijke financiële voordelen wisten te bedingen. Ze lieten zich allemaal piepelen door de garantie van die landen, dat ze zich aan hun woord zouden houden. Dus dan weet je het al wel.

Maar een slecht akkoord is ook een akkoord. En het wordt nog veel erger. Macron stipte al even aan wat hij in de toekomst voor ogen heeft: een verdere verdieping van de Europese integratie met Europese belastingen. We mogen de borst alvast nat maken!

Jan Muijs, Tilburg