’Ouderen sociaal erg actief’

Ik weet niet wat voor ouderen hij kent maar de gepensioneerden in ons fijne dorp zijn heel actief in het sociale leven. Ze werken zich een slag in de rondte als vrijwilliger in de ziekenhuizen die de druk nauwelijks aankunnen of in de buurthuizen en dorpshuizen. Ze zijn hoofdvertegenwoordigers in de clubbesturen. Ze gaan langs bij eenzame en zieke mensen. Ze helpen bij de sportclubs en ze passen op op de kleinkinderen. Als zij een dag zouden staken zou alles als een kaartenhuis in elkaar storten.

Hetty van der Teems, Herkenbosch (L)