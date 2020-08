’Tutoyeren ongepast’

Deze staat niet in een zodanige relatie tot die verdachte, dat er getutoyeerd kan worden.

Die relatie is er ook niet tussen bijvoorbeeld een bankinstelling en cliënt. Bij de ING denkt men daar anders over. Jong of oud, iedere cliënt wordt tot grote ergernis van de oudere clientèle met ’je’ aangesproken.

M. Broekhuijsen, Maarn