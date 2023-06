’Asielakkoord EU gaat geld kosten’

Gezien het feit dat ook het Europees Parlement hier nog z’n goedkeuring aan moet geven, zal er wel de nodige tijd overheen gaan voordat dit akkoord effectief wordt. En wat gaan we doen met de uitgeprocedeerde asielzoekers die veelal illegaal in ons land verblijven en die de landen van herkomst niet willen terugnemen?

Een bezoek aan Tunesië van premier Rutte klinkt leuk maar enig resultaat kost slechts geld en of de controle op migranten die alsnog de oversteek naar Europa wagen dan sluitend is vraag ik mij af, rekening houdend met de creativiteit van de mensensmokkelaars. Ik houd mijn hart vast over de deals die mogelijk worden gesloten want wat betekent dat uiteindelijk in de praktijk? Uiteraard moeten we iets ondernemen tegen de asielcrisis maar we moeten wel ervoor waken dat het middel erger is of wordt dan de kwaal!

M. van den Berg, Den Haag