Met de liniaal werd een nieuwe kaart gemaakt

Door RUUD ELMENDORP Kopieer naar clipboard

U herinnert het misschien nog van de topografie-les: Lesotho, dat piepkleine land dat geheel omsloten is door Zuid-Afrika. Als het aan sommige parlementariërs ligt, komt daar verandering in. Deze week begon in het parlement in hoofdstad Maseru een debat over een voorstel om Lesotho tien keer zo groot te maken.