’Simons zaait tweedracht’

Ik vraag mij af of zij zelf wel het besef heeft wat zij aan het doen is, zij zaait zelf tweedracht en is het zelf die discrimineert waarbij in haar ogen iedere blanke een racist is. Je zou toch mogen verwachten van iemand die blijkbaar de hele dag aan niets anders kan denken dan aan racisme er alles aan zal doen om dit zelf vooral niet te doen naar anderen toe. Wat denkt zij nu eigenlijk te bereiken met haar eigen haat maar waar zij anderen graag de schuld van geeft?

R. van Putten