Brief 3 ’Landbouwgrond nodig voor voedsel’

Gaan we bij wijze van spreken twee stappen over de grens naar Duitsland of België dan is er ineens geen stikstofcrisis. Ik denk dat er toch echt een neutrale rechter het hele Urgenda verhaal moet terugfluiten. Hoe denkt men huizen te bouwen voor onze kinderen? Voor statushouders? Voor de vluchtelingen uit de Oekraïne? Hoe denkt men ze te voeden? Met een voedselbos? Met een pot van de Praxis met een tomatenplant erin op het balkon? Met eetbare bloemen uit de berm?

Nee, daar hebben we veel boeren en landbouwgrond voor nodig! Dus maak het ze niet onmogelijk om voedsel te produceren! We kunnen niet zonder hen.

Dicky Schipper

