Blijf met fiscale handen van ’zwaar werk’-deal af

KLM-personeel wapent zich tegen ’Tata-drama’

Het KLM-personeel wil zich met Marjan Oudeman als nieuwe werknemers-commissaris wapenen tegen het verdwijnen van banen naar Frankrijk. Oudeman was eerder directeur bij Hoogovens, dat sinds 2007 in handen is van de Indiase staalreus Tata Steel.