Ik las ook dat er na corona oversterfte is, dus hoe zit dat dan precies? Eerst een dip geven in stijging en dan bij geen oversterfte gaat de levensverwachting weer omhoog? Is het effect van corona echt zo tijdelijk? Dit betekent toch een langzamere stijging van de levensverwachting lijkt me? En dat willen de regering liever niet. Den Haag en financiële wereld zullen er alles aan doen om mensen zo lang mogelijk te laten werken. Want de financiële wereld regeert in Nederland. Marktwerking, bonussen en hoge salarissen. Terwijl mensen in de zorg, en andere, voor de samenleving belangrijke beroepen eerst de barricades op moeten voor een paar procent extra.

Joke Gort

