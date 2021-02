Goh, de economie zit in een recessie....hoe is dit toch mogelijk! Het word tijd dat politiek Den Haag eens verder kijkt dan het RIVM en OMT! Lijkt mij dat zij toch ook meer kunnen zien dan alleen het Binnenhof. Alles is aangepast om geen corona te krijgen, maar het is tijd voor versoepelingen. Zoals het nu gaat is het desastreus én bespottelijk.

Bea Pugliese, Hoofddorp