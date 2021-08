Op de fiets onderweg naar Medemblik was onze 13 jaar oude (!) hond achter me aangekomen vanaf ons vakantieadres De Vlietlanden. Mijn man had niets gemerkt omdat hij met iemand in gesprek was en de hond normaal veel slaapt. De mevrouw stopte midden op een druk kruispunt aan het IJsselmeer en vroeg mij: ’Is die hond van u?’ Wat een schrik en wat een geluk. Lieve mevrouw: héél erg bedankt!

T. van der Laan,

Zuidbroek

