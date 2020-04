’Complotdenken loopt uit de hand’

Voor het gemak steken de actievoeders de hele mast in brand die ook 4G verzorgt, dat essentieel is voor de hulpdiensten. Ook de burger zal er niet blij mee zijn want deze kan dan niet de hulpdiensten roepen bij nood.

Er is geen enkel bewijs dat 4G of 5G slecht zou zijn, nergens is dat wetenschappelijk onderbouwd. Ik hoop dat die mensen gauw gepakt worden en hard worden aangepakt.

Ook zag ik Thierry Baudet afgelopen weekend fakenieuws verspreiden door te stellen dat het coronavirus dood gaat als het warmer word en de zeewind gaat aantrekken. Hoe kom je erop? Ook in warme landen is het virus bijvoorbeeld aanwezig. Hij moet eens realiseren dat er mensen zijn die deze onzin serieus nemen. Wat wil hij hiermee bereiken? Dat complotdenken begint de spuigaten uit te lopen en zeker politici moeten zich daar ver van houden.

Linda Vermeulen