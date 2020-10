’Haast maken met zorgbonus’

Er zijn namelijk grote verschillen in interpretatie welke medewerkers er wel of niet voor in aanmerking komen. De zorgorganisaties willen het toekennen van de zorgbonus vooral daarom niet op zich nemen en de overheid gooit, zoals te doen gebruikelijk de laatste jaren, het hele plan zo over de schutting.

Laat een delegatie van de zorgorganisaties samen met de overheid ruimhartig bepalen wie de bonus uiteindelijk krijgt. De voorwaarde dat het salaris niet meer dan tweemaal modaal mag zijn, is daarbij de grens. Die opstelling hebben de medewerkers namelijk verdiend, ook als je ’slechts’ een ondersteunende rol hebt gehad.

Jan Pronk, Beverwijk