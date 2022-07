’Toeslagensysteem oneerlijk’

De energietoeslag dient in stapjes te worden uitgekeerd. Bv tot 20000 euro de volledige toeslag. Tussen de 20000 euro en 25000 euro 80% van de toeslag. Tussen de 25000 en 30000 euro 60%van de toeslag en ga zo door. Het zelfde dient met de toekomstige huurverlaging en de maximale huurgrens te gebeuren. Zo dadelijk krijgt een huishouden met het laagste inkomen het maximale. Verdien je een paar euro te veel dan kan je fluiten naar huurverlaging. Dit beleid zorgt ervoor dat je minder of stopt met werken. Het wordt dan aangevuld met allerlei toeslagen en heb je vaak netto meer. Het wordt hoog tijd voor verstandige en zakenkundige kennis in Den Haag.

A.de Vos