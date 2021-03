’Kerk in Urk brengt gezondheid in gevaar’

Ca. 400 kerkgangers zonder mondkapjes zijn welkom in de Sionskerk in Urk. Eigen wetten zijn belangrijker dan die van de overheid. Het risico ligt in Gods handen; goed geregeld.

Mijn kleinzoon wordt binnenkort 10 jaar en kan nu voor het tweede jaar zijn verjaardag niet vieren. Zelfs ik moeten kiezen; of oma of opa naar hem toe. Verschil moet er wezen, toch?

Henk van Garderen, Varsseveld