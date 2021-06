Uitslag Stelling: ’Status leraar opvijzelen’

Scholen in de grote steden moeten mogelijk op korte termijn de deuren sluiten vanwege een nijpend lerarentekort. Daarover luidden wethouders van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag begin deze week de noodklok. Dat er een gebrek is aan leerkrachten mag bijna geen nieuws heten – recent nog stuurde het kabinet een Kamerbrief over het tekort, dat al jaren oploopt. Zorgelijk, vindt bijna twee derde van de stellingdeelnemers. De helft sluit zich aan bij de wethouders van de grote steden, en denkt dat het tekort aan leerkrachten daadwerkelijk tot de sluiting van scholen zal leiden.

„Dit probleem is al heel lang bekend, maar werd alsmaar naar voren geschoven,” zegt een respondent. Bijna driekwart van de deelnemers vindt dan ook dat er op korte termijn moet worden ingegrepen om erger te voorkomen. Maar niet door de salarissen van leerkrachten te verhogen, zegt 70 procent. „Verhoog in plaats daarvan de status van het leraarschap,” zegt een respondent. „Verlicht de administratie en leg minder opvoedtaken bij de school.” Een ander zegt: „Stel eerst hogere eisen aan onderwijspersoneel. Goed geschoold personeel kan je ook meer salaris bieden.”

Begin dit jaar werd bekend dat scholen 8,5 miljard aan steungeld ontvangen om achterstanden door corona in te halen, uitgesmeerd over tweeënhalf jaar tijd. Van meet af aan klinkt er kritiek op de uitwerking van het plan van demissionair onderwijsminister Slob, dat scholen te veel vrijheid zou geven in de besteding van de gelden. Wethouders uit de grote steden menen nu dat randgemeenten het geld gebruiken om leraren weg te kapen. Het gros van de stellingdeelnemers (59 procent) sluit zich daarbij aan. „Eerdere subsidies in het onderwijs werden ook niet aangewend voor het probleem waar het om draaide,” zegt iemand. „Er is vanuit de overheid geen controle op waar scholen coronagelden aan besteden.”

Toch zien sommige respondenten andere redenen voor het vertrek van leraren uit de grote stad. „Er is nog maar weinig discipline op de scholen, en die problematiek speelt vooral in de steden,” zegt iemand daarover. „Logisch toch, dat docenten dan liever naar een dorp vertrekken?” Het klopt dat vooral scholen in kwetsbare wijken moeite hebben met het vinden van personeel, terwijl goed onderwijs juist daar cruciaal is. Gevraagd of leraren in achterstandswijken meer betaald moeten worden, antwoordt een derde van de deelnemers met ‘ja’. „Of geef ze betere arbeidsvoorwaarden en een hogere huursubsidie,” stelt iemand voor. Een ander: „Leraren in deze wijken zijn ook een soort maatschappelijk werker. Zet assistenten op extra uren in, zodat de docent tijd overhoudt.”

Bijna driekwart is het erover eens: het onderwijs moet aantrekkelijker worden gemaakt. Het verlagen van de werkdruk en verminderen van administratieve taken worden veelvuldig genoemd. Ook de rol van de ouders wordt door veel respondenten bekritiseerd. „Met de huidige onbeschofte mondigheid van ouders, is het lerarentekort helaas blijvend,” verwoordt iemand.