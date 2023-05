Brief 1 ’Bestuurlijke vernieuwing D66 farce’

Het partijbureau is leidend en bepaalt onvoorwaardelijk de koers. Weerwoord wordt niet geduld. Zelfs Kaag weet een activiste op slinkse wijze de mond te snoeren. Transparantie, bestuurlijke vernieuwing is een farce. Een zelfingenomen partij die bereid is als het hun uitkomt om kosmetisch mee te bewegen voor het landsbelang. Kenmerkend voor D66’ers: hautain gedrag en neerkijken op het gewone volk. Het is een partij die mijns inziens deels ook verantwoordelijk is voor polarisatie in de samenleving.

J. Werkhoven

