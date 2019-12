’Daklozen door falend kabinetsbeleid’

In 2013 gaf het CBS een prognose over wat het aantal inwoners zou zijn in Nederland in het jaar 2040. Naderhand bleek dat dit aantal al was gerealiseerd in 2018! Het beleid is toen niet aangepast om een inhaalslag te maken met te bouwen woningen, sterker nog, toenmalig verantwoordelijk minister Blok schreef enige jaren terug dat de woningproductie op peil was.

Omdat Rutte het niet aandurfde om de belastingdruk nog hoger te maken heeft hij tijdens de kabinetten Rutte 1 en 2 besloten om via allerlei omwegen toch ’verkapte’ belastingen te gaan innen; hierdoor moeten woningbouwverenigingen per jaar ongeveer vier maanden aan huren afdragen aan de schatkist.

Deze woningbouwverenigingen vechten deze ruzie uit via de huurders. Nu zijn er over 10 jaar 1 miljoen woningen nodig en alleen de dakloze kinderen zullen nog 1 jaar moeten wachten voordat hun nood is weggewerkt. Je schaamt je rot dat je Nederlander bent, zo’n welvarend land en dan zo’n woningnood. Inmiddels kan men toch wel spreken van een flaterkabinet.

J.v.d. Meeren, Eindhoven