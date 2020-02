Brief 1 ’Passagiers als vracht beschouwd’

Bekijk ook: Betalen voor handbagage

Eerst zetten ze de stoelen zo dicht op elkaar, dat alleen kleine mensen nog normaal kunnen zitten en vervolgens mag je alleen nog een paar schone onderbroeken en sokken meenemen in je handbagage.

Wat wordt de volgende stap: betalen per m3 of je gewicht? Of meteen maar alle passagiersvluchten afschaffen en mogen passagiers alleen nogals vracht in het vrachtruim mee. Die je vervolgens ook afrekent als vracht. Kunnen de stewardessen er ook uit. ’Wij wensen u een aangename vlucht’ krijgt dan wel een bijsmaak.

Rob de Jonge, Westervoort

