’’Balanstrutjes’ zijn ook vrouwen met lef’

En dat vrouwen de grens trekken voor hun woon-werkverkeer van 21 kilometer eerder dan mannen. Ik ben het volledig eens met mevrouw Doets. Natuurlijk is het jammer dat de potentie van vrouwen beperkt wordt door de uit het onderzoek van ABN AMRO geconcludeerde 21 kilometer. Maar is het dan nodig om deze vrouwen ’balanstrutjes’ met een dunne huid te noemen? Ik ben in ieder geval blij dat de ’balanstrutjes’ bij de Thuiszorg in mijn gemeente mij regelmatig komen verplegen en verzorgen als ik door MS weer een periode niet kan lopen en bedlegerig ben.

Maar nogmaals, ik ben het volledig met mevrouw Doets eens. Wel ik vind het onnodig om de vrouwen die om hun moverende redenen dagelijks niet lang onderweg willen of kunnen zijn, met deze denigrerende woorden te diskwalificeren. Deze door haar genoemde kwalificaties zullen zeker niet bijdragen aan het beoogde lef van vrouwen in de toekomst waar zij aan het eind van haar betoog zegt zo op te hopen.

B. Gisolf-van der Werf, Terneuzen