’Overheid moet naar zichzelf kijken’

De minister gaat onderzoek laten uitvoeren waarom producten in de ons omringende landen goedkoper zijn. Deze kosten kunnen we uitsparen als de overheid naar zichzelf kijkt waarom benzine, gas en auto's duurder zijn dan in de ons omringende landen. Ik weet het al, het zijn de enorme accijnzen en belastingen en daar dan ook nog eens btw overheen terwijl het verboden is om belasting te heffen over belastingen. Als ze dit afschaffen dan hoeven leveranciers ook geen prijsverhogingen door te voeren.

Martin Riphagen, Zoetermeer