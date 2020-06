Brief 1: ’Ik offer als oudere mijn leven niet op’

Volgens de artsenorganisaties zouden jongeren meer aanspraak moeten hebben op levensreddende zorg dan oudere generaties in geval van gebrek aan ic-plaatsen. Dit, omdat ouderen al meer levensjaren hebben genoten.

Maar wat doen we met al die jongeren die door hun drugs- en drankgebruik alsmede hun gebrek aan discipline en verantwoordelijkheidsgevoel in tijden van corona alles op alles zetten om hun eigen - en andermans - aantal levensjaren te verminderen? Daar zou ik als oudere mijn leven voor moeten opofferen? Lijkt me niet.

Charles Gaillac

