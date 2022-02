Brief 1: ’Gevaren van de wolf onderschat’

Ik geloof ook zeker dat een mens gevaar loopt als het aantal wolven toeneemt, wij vinden ons zelfs een superieure diersoort, maar wij zijn in de ogen van een wolf niet anders dan een makkelijke prooi.

In Scandinavische landen, waar de wolf altijd al is geweest, zit men met een teveel aan wolven met als resultaat dat deze dieren in de winterperiode ook in dorpen en steden komen om voedsel te zoeken. Maar laten wij eerlijk zijn, ook hier in Nederland zijn wolven al in de bewoonde wereld gesignaleerd, denk aan Kolham in Groningen.

Fenna Koops, Groningen

