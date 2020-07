In één seconde brak de band in de PvdA

Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

De beslissende seconde. In speelfilms wordt ernaartoe gewerkt. Michael Corleone, Amerikaanse oorlogsheld, moet kiezen tussen loyaliteit aan zijn Italiaanse familie en zijn nieuwe vaderland. Als je The Godfather opnieuw ziet, realiseer je je hoe er wordt toegewerkt naar zo’n beslissend moment. Tegelijk is het een symbolische gebeurtenis, want als de verhaallijn overtuigend is, weet je als kijker dat het moment er onafwendbaar aan zat te komen. En verschillende kijkers zullen verschillende seconden beslissend vinden.