Nieuwe zeepbel huizenmarkt in de maak

Nederland heeft een tekort van 331.000 woningen. De woningprijzen zijn het afgelopen jaar met ruim 5 keer de gemiddelde inflatie gestegen. Veel starters kunnen geen woning kopen of huren.

De burgers schieten per saldo niets op met de (door overheidsbeleid veroorzaakte) prijsopdrijving. De torenhoge hypotheekschulden maken ons kwetsbaar. De zo noodzakelijk geachte afbouw van de hypotheekrenteaftrek heeft geen enkel positief effect gehad op de huizenprijzen. Het is zorgelijk dat met ’herstel’ van de woningmarkt de immer stijgende prijzen worden bedoeld.

Het is ook duidelijk dat de nieuwe huizenzeepbel nu in de maak is. De starter die nu wél een huis kan bemachtigen, zit straks mogelijk met een flinke restschuld. Die zeepbel gaat een keer klappen. Ondanks de explosieve prijsstijgingen en het enorme tekort zie ik nog geen paniek bij onze regering. Windmolens, datacenters en de stikstofcrisis hebben blijkbaar een hogere prioriteit dan betaalbare woningen. De bouw verwacht dat de sector in 2021 krimpt. De kans dat het woningtekort de komende jaren af zal nemen is nihil. Nederland is verstrikt geraakt in zijn eigen regels die niemand meer dienen.

André van Rossum