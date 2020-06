’Het bezoeken van je demente moeder is ook een recht’

Ik werk in een verpleeghuis met dementerenden. Deze mensen zitten al bijna drie maanden zonder bezoek. Als ze verkouden zijn, worden ze op de kamer opgesloten in afwachting van een test, dat duurt zeker 24 tot 48 uur. Deze mensen staan op de deur te rammen want ze snappen het niet! Hartverscheurend! Alles word er gedaan om besmetting te voorkomen maar hun leven is verschrikkelijk zo.

Iedereen moet zich aan de regels houden behalve als je demonstrant bent want dan mag alles, want demonstreren is een recht in dit land! Dus lak aan de coronaregels!

Maar volgens mij is het bezoeken van je oude demente moeder zeker ook een recht, veel meer dan demonstreren. Ik kan er maar niet over uit hoe er met twee maten word gemeten in dit land, mijn vertrouwen in alles wat regering heet is totaal weg. Wat een hypocriet land zijn wij geworden.

M. Vos Rotterdam