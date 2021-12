Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Misvormd akkoord door tangverlossing

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Negen maanden duurde het, 271 dagen om precies te zijn, maar het regeerakkoord is er. Het is een wonder, want de ontvangenis was niet onbevlekt. Rutte III viel, de verkiezingen leidden tot een ongeplande, ongewenste zwangerschap en het huwelijk is een moetje. Geen wonder dat de baby lang op zich liet wachten!