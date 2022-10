Uitslag Stelling: ’Onze bossen niet leegroven’

De meeste deelnemers vinden dat er gewaakt moet worden voor leegroof van de bossen. „Het kleine beetje natuur dat we hier hebben, daar blijf je vanaf”, luidt een reactie. Van de stemmers denkt 52 procent dat we voedsel van dieren afpakken door bossen ’leeg te plukken’. Een stemmer: „Men maakt de natuur kapot en de dieren hebben het nodig om te overleven”.

Officieel is wildplukken in Nederland al verboden, maar in de praktijk wordt het gedoogd. Volgens Staatsbosbeheer is wildpluk op kleine schaal en voor eigen gebruik toegestaan. Voor bijvoorbeeld bramen en paddenstoelen geldt een maximale hoeveelheid van een 250 grams champignonbakje. Dit is te veel, vindt een vijfde van de stemmers. Iemand anders vindt het wat magertjes: „Zo’n bakje vol, daar is nog geen bramentaart van te maken.” Het probleem is dat weinig mensen zich hieraan houden, weet menig stemmer. Een van hen ziet regelmatig ’mensen met hele tassen vol bosspul’ door het bos struinen. Handhaven in het bos is lastig, weten de stemmers. Iemand oppert: „Wat misschien helpt is langs wegen en in parken meer fruitbomen en bessenstruiken planten.”

De meeste respondenten vinden het ’gedoogbeleid’ vooral erg onduidelijk. „Het plukken van ’kleine’ hoeveelheden mag, maar wat voor de een weinig is, is voor een ander veel. Wees dan duidelijk en verbied het helemaal.” Minder dan de helft van de stemmers is echter van mening dat wildplukken moet kunnen zolang iedereen maar een beetje gezond verstand gebruikt. „We moeten mensen zelf laten nadenken en stimuleren goed om te gaan met de natuur. Hout sprokkelen en planten meenemen moet worden tegengehouden, maar bramen en bosbessen plukken niet.”

En gezien de prijzen van fruit en andere voedingsmiddelen in de supermarkten is het heel begrijpelijk dat mensen eropuit gaan voor gratis voeding, zo stellen velen. „Het zal alleen maar meer worden nu we te weinig geld hebben voor eten en energie”, verwacht een stemmer. Ook hout sprokkelen, dat officieel verboden is, moet kunnen, vindt deze persoon. „Mensen die dat doen kunnen wellicht geen hout kopen en houden de verwarming uit, die mogen van mij best sprokkelen om niet in de kou te hoeven zitten.”

Anderen vinden dat wildplukken helemaal toegestaan moet worden. Dit is goed om bewust te leren omgaan met de natuur en met gezonde voeding, aldus 45 procent van de stemmers. „Wees blij dat mensen de natuur opzoeken! Dat moeten we koesteren”, aldus een liefhebber. Een even grote groep denkt dat er genoeg natuur is om wildpluk in stand te houden. „Anders staan de bramen te verpieteren terwijl het goed en gezond voedsel is dat van oudsher gratis geplukt werd. Flessen sap kun je ervan maken. Heel gezond!” Van de stemmers doet slechts 12 procent zelf aan wildplukken. Een enthousiasteling vertelt: „Heerlijk, bramen, bosbessen, paddenstoelen, er is genoeg”. En bovendien: „Er zijn toch geen mensen om hier op toe te zien, doe het al 50 jaar en ben nog nooit iemand tegengekomen.”