Brief 2 ’Imam minacht Nederlandse cultuur’

Hij en hij is echt niet de enige imam, stoort zich aan geen enkele Nederlandse ’regels’ en verlegt zijn grenzen. Hij spreekt zelf van een schertsvertoning en een poppenkast en daar heeft hij nog gelijk in. Dat ’verhoor’ van hem is ook niets meer dan een poppenkast. Want het resultaat zal ’nul-komma-nul’ zijn. De commissie ’verkent’ of ze hem kunnen vervolgen voor meineed, laat me niet lachen. Héél Nederland moet zich diep en diep schamen. Niet alleen onze volksvertegenwoordigers, maar ook de bevolking. Wij hebben het met z’n allen zover laten komen. En dan zitten er tot overmaat van ramp nog ‘n paar ’figuren’ van Denk te gniffelen. Nederland is afgegleden tot een land van bedenkelijk niveau.

Tjeu Claase, Malden

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: