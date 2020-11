’Asielstroom stoppen’

Een dwangsom zal hun beloning zijn voor het wachten. Daarbij eist de COA dat de gemeenten in actie moeten komen daar de situatie zeer urgent is. In de jaren 50 werd de bevolking aangeraden te gaan emigreren omdat ons land vol was met 10 miljoen inwoners. Nu anno 2020 zitten wij op ruim 17,5 miljoen inwoners en de asielstroom blijft maar toenemen.

Deze mensen krijgen dus voorrang bij het huisvesten en verdere sociale geneugten terwijl voor de Nederlandse starters geen woonruimte is en zij op een lange wachtlijst komen te staan. Is er nou niet één weldenkend persoon in onze regering die begrijpt dat Nederland vol is en de asielstroom moet stoppen. Wij zijn een postzegel op deze aarde maar wel het dichtsbevolkt.

Mevr. Brugman Lelystad