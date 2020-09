Brief 3 ’Euro gedoemd te mislukken’

Ik heb in het verleden meerdere discussieavonden meegemaakt over de euro. De euro was de mogelijkheid om van Europa de sterkste eenheid van de wereld te worden. Het kon niet op en een beetje tegengas werd weggezet als onkunde. Als im- en exporteur gaf ik destijds een voorbeeld: in 1977 deed ik voor het eerst zaken met Griekenland er zaten toen 7 Griekse drachmen in een gulden. Ten tijde van het eurodebat zaten er 138 drachmen in een gulden. Ik voerde aan dat landen als Griekenland en Italië alleen overeind konden blijven met hun eigen munt: schulden te hoog, dan devalueren. Dat kon niet meer met de euro. Waar dat toe geleid heeft, kunnen we dagelijks zien. En nu is het hoge woord eruit. Schulden delen en soevereintieit nog meer naar Brussel.

Ad van Ekeren, Leerdam

