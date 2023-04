Premium Het beste van De Telegraaf

Laaggeletterd zijn mag geen reden zijn uitgesloten te worden van diensten banken

De app van de bank op de mobiele telefoon is bijna onmisbaar. Rekening bekijken, betalen, betaalverzoekje sturen of beleggen; het kan met een paar tikjes op het scherm. En dit is nog maar het begin, kenners voorspellen nog veel slimmere apps die ’meedenken’ over de uitgaven of inkomsten en pratend advies geven.