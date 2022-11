’Sociale controle in sport’

Tot nu toe was een VOG alleen verplicht in de topsport. Een meerderheid van de respondenten vindt het vreemd dat dit in de amateursport nog niet het geval was. „Ik ben stomverbaasd. Natuurlijk moeten alle sporttrainers een VOG afgeven, ze hebben immers grote verantwoordelijkheid! Zelfs een glazenwasser moet bij werk in een groot pand een VOG laten zien, dus waarom dan geen trainers die heel dicht bij jeugd komen!”

Andere stemmers zijn kritisch en vinden de VOG überhaupt een ’wassen neus’. Deze stemmers denken dat hiermee schijnveiligheid wordt gecreëerd. „Het onderzoek voor een VOG is oppervlakkig en toont alleen overtredingen in het verleden aan”, reageert een stemmer. Iemand anders gaat hierop door: „Eenmalig een VOG laten zien zegt alleen iets over waar iemand op dat moment voor veroordeeld is. Niet over hoe rottig of fout hij zich heeft gedragen. Zoals we keer op keer zien, komt het bij misstanden niet altijd tot aangifte of een veroordeling, of soms pas jaren later.” Een jaarlijkse VOG zou wel iets kunnen toevoegen, denken sommigen.

De VOG-verplichting zou een onderdeel zijn van het nieuwe Nationale Sportakkoord. Naar aanleiding van met name het turnschandaal wil minister Helder dat de overheid zich überhaupt meer meer gaat bemoeien met de veiligheid in de sportwereld. De meeste stemmers staan hier achter en zijn van mening dat sportkoepel NOC*NSF, dat tot dusverre de eindverantwoordelijkheid had in de sportsector, heeft gefaald in het creëren van een ’veilig sportklimaat’. Menig stemmer bekritiseert dan ook de softe aanpak van de trainers en coaches die zich misdroegen in de turnwereld. „Harder sanctioneren zou meer kunnen afschrikken dan een papiertje dat iedereen toch wel krijgt”, meent iemand.

Volgens de meerderheid van de deelnemers hebben de tuchtzaken rond het turnschandaal laten zien dat het tuchtrecht in de sport niet het juiste instrument is. „Tuchtrecht blijkt in veel gevallen de slager die zijn eigen vlees keurt. Dus strafrecht en niets anders”, zo bepleit een stemmer.

Hoewel minister Helder een ’breuk met het verleden’ in de sportwereld voor ogen heeft denkt meer dan de helft niet dat met de nieuwe overheidsbemoeienis een cultuuromslag in gang is gezet. „Het is goed dat er strengere regels komen voor sportclubs, maar helaas moet er meer gebeuren dan overheidsregulering”, zegt iemand.

Volgens velen is ’sociale controle’ een cruciale factor om tot een veiliger sportklimaat te komen. „Kinderen die zoveel uur per week afhankelijk zijn van een trainer moeten in een veilige omgeving kunnen zijn. Waarom niet een ouder laten surveilleren?” Velen denken er net zo over: „Er hoort een gezonde sociale controle te zijn binnen een club van bevlogen mensen, dat creëert een veilig klimaat. Betrokkenheid van bestuurders, ouders en teamgenoten.” Daarnaast oppert een stemmer: „Voorkom dat er veel 1-op-1-momenten zijn tussen trainer en sporter. Een soort ’chaperonne-idee’. Niet trainen of overleggen zonder derde paar ogen.”