’Meer dan zwart-wit kwestie’

Wat mij irriteert is het eenzijdige gedachtegoed binnen deze beweging. In onze geschiedschrijving moet inderdaad meer aandacht komen voor de weinig verheffende kanten uit ons verleden. Maar geldt dit ook niet voor de geschiedenis van allochtone (zwarte) bevolkingsgroepen? Weggelaten wordt dat het juist zwarte lokale heersers waren die (met geweld) de zwarte slaven maakten, ze verkochten aan bedoeïenengroepen (moslims) die ze vervolgens in Dakar, Zanzibar, etc. doorverkochten aan slaventransporteurs. Lang na het mondiale verbod op slavernij is de handel richting sultanaten trouwens op dezelfde voet gewoon doorgegaan.

Sinds WO II zijn er in Afrika en (West-)Azië meer gekleurde slachtoffers gevallen dan in de ’witte’ gebieden. Vooral te danken aan machtswellust van de (politieke) elite, stammenstrijd en culturele c.q. religieuze onverdraagzaamheid jegens andersdenkenden. Deze vorm van racisme wordt door deze beweging het liefst doodgezwegen.

Eric Nyhoff,

Heijen (Lb)