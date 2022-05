’50-plussers inzetten’

Premium Financieel

Met dementie langer thuis wonen ’goedkoper en efficiënter’

Ouderen met dementie of die om een andere reden onder de wet langdurige zorg (wlz) vallen, kunnen langer thuis blijven wonen. Dat is de wens van de meeste ouderen. En het is goedkoper voor de maatschappij, zo zegt Caro Verlaan, verantwoordelijk voor CZ-zorgkantoor en lid kerngroep Capaciteit Verplee...