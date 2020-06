Uitslag Stelling: Schulden jeugd aanpakken

Een respondent verklaart: „Jongeren zoeken de vrijheid op terwijl ze financieel eigenlijk nog niet helemaal klaar zijn om op eigen benen te staan.” Een ander stelt: „Jongeren zijn niet meer tevreden met kleine dingen. Het moet allemaal beter, mooier, duurder.” „Als ik de levensstandaard zie van de jeugd om mij heen! Het kan niet op”, verzucht weer een ander.

De huidige consumptiemaatschappij werkt dat gedrag in de hand, aldus veel deelnemers. „Het wordt ze te makkelijk gemaakt om dingen te kopen. Het is tegenwoordig heel eenvoudig om schulden te maken, bijvoorbeeld door online te shoppen en daarbij te kiezen voor ’achteraf betalen’.”

De snelle digitale ontwikkeling van het betalingsverkeer zorgt er volgens velen voor dat consumenten het overzicht verliezen. „Het grootste probleem is ontstaan doordat jongeren geen contant geld meer gebruiken”, denkt een respondent. Een ander zegt: „Met contant geld is het heel simpel, als je portemonnee leeg is dan is je geld op. Nu blijven ze net zolang geld uitgeven tot hun rekening leeg is en hun krediet op.” Omdat ze aan zoveel verleidingen worden blootgesteld is het volgens veel deelnemers belangrijk dat jongeren voorgelicht worden over het beheren van hun financiën. Bijna 80% vindt dat middelbare scholen hier verplicht aandacht aan moeten besteden. Velen pleiten zelfs daar al op de basisschool mee te beginnen.

„Het achterwege laten van adequate voorlichting – bij voorkeur al op de lagere scholen – blijkt funest. Vroeger leerden we dat je van een kale kip geen veren kan plukken”, aldus een respondent. „Jongeren hebben te weinig verantwoordelijkheidsgevoel en denken makkelijk over geld lenen. Het geld moet ook weer terugbetaald worden. Dus het is hard nodig om op school voorlichting over budgetbeheer te geven”, denkt ook een ander.

De overgrote meerderheid vindt ook dat beginnende studenten beter voorgelicht moeten worden over studieschulden. „De huidige voorlichting faalt. Jongeren weten nauwelijks dat deze schuld consequenties heeft voor bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek”, reageert iemand.

Respondenten zien ook een belangrijke rol voor ouders weggelegd als het om voorlichting gaat. „Financiële voorlichting begint op jonge leeftijd thuis.” Maar velen menen dat die verantwoordelijkheid tegenwoordig niet altijd wordt genomen. „De rol van ouders baart mij zorgen. Wel seksuele voorlichting maar geen financiële voorlichting? Ik vind het echt ongelofelijk”, verzucht iemand.

„Dit konden we jaren geleden al zien aankomen”, klaagt een andere respondent. „Ouders wilden alleen ’het beste voor hun kind’. Kinderen hebben niet meer geleerd te sparen voor iets, maar kregen meteen alles wat ze wilden. Hierdoor heeft de huidige jeugd geen besef van waarde van geld meegekregen.”

Een andere deelnemer vindt dat je kinderen jong moet leren omgaan met geld, bijvoorbeeld door het geven van zak- en/of kleedgeld. „Maar niet te veel zodat ze leren sparen en werken voor hun geld.”