’Uitstel van executie voor Benschop’

Een veiligheidsmedewerker heeft uit de school geklapt en verklaarde dat de uitlatingen van de heer Benschop verre van de realiteit zijn en dat hij en vele van zijn collega’s overwegen op korte termijn een andere baan te vind buiten Schiphol. Bovendien zou de opleiding tot veiligheidsmedewerker zeker een jaar in beslag nemen. Dus hebben we hier te maken met een nakend vertrek van broodnodige medewerkers en dat gecombineerd met geen aanwas van nieuwe medewerkers doet het ergste vrezen voor de extra drukke zomermaanden.

Ik vrees dat het de komende maanden uit de klauwen gaat lopen en reizigers geen kant meer op kunnen door eindeloze wachtrijen en onverrichter zake huiswaarts zullen moeten keren, omdat hun vliegtuig zonder hen vertrokken is... Daarom is het uitstel van executie voor de heer Benschop, die over enkele maanden zijn biezen zal moeten pakken en richting exit zal moeten rennen op de hielen gezeten door een horde van woedende reizigers en reisorganisatoren. als de chaos compleet is. Dat is de realiteit.

Frans Boomer, Nieuwegein