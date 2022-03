Brief 2 ’Westen machteloos tegen Poetin’

Indien het westen het waagt om militair in te grijpen in de genocide oorlog van Poetin, dan zijn de westerse landen verantwoordelijk voor de de derde wereldoorlog. Dus we doen niets dan economische maatregelen opleggen waaronder de Nederlandse bevolking en elders in Europa moeten lijden. De neonazi en dictator Poetin voert zijn verderfelijk strijdplan in alle rust, comfort en luxe uit. Onaantastbaar, met allerlei bedreigingen voert hij zijn machtspolitiek uit. Niemand stopt hem. In tegendeel. Met steun van China, die na deze oorlog het strijdplan voor Taiwan in uitvoering neemt. Welk overtuigend en effectief antwoord kunnen de westerse landen in gezamenlijkheid geven!

J. Beaudoin